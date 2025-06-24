شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا من مقر العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي غدا الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ويعقبه المؤتمر الصحفى.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أيمن الشهابي، عرضاً تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة، حيث أشار في مستهل عرضه إلى الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، ومنها رفع كفاءة منطقة اللسان برأس البر واستكمال كورنيش النيل بدمياط، هذا إلى جانب ما يتعلق بتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وكذا ما يتعلق بتنمية الموارد الذاتية للمحافظة والتنمية الاقتصادية المحلية.



