شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح واضطراب ملاحة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 20 يونيو 2025 إلى الأربعاء 25 يونيو 2025.

وتشهد هذه الفترة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

كما تشهد هذه الفترة، شبورة مائية من 8:4 صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا يوم الجمعة 20 يونيو على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

ومتوقع اضطراب الملاحة البحرية يوم الجمعة 20 يونيو على خليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

ومتوقع أيضا نشاط رياح من الجمعة 20 يونيو إلى الأربعاء 25 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.