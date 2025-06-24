شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يسمح لـ إيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ترامب: "دمرنا المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرا إلى أنه لا يريد تغيير النظام في إيران.

ولفت إلى أنه أنقذ حلف الناتو من الانهيار، موضحا أن خفض أسعار الطاقة أمر رائع.

وتابع الرئيس الأمريكي: "بايدن كان رئيسا ليس ذا كفاءة".