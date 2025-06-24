شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بحزمة إجراءات عاجلة لتحديث البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، والتي تشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

وأشار "النجار"، إلى أن تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع العديد الجهات المعنية لتحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبّي طموحات المستثمرين وتدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الموارد المائية والري على عدد من الآليات لتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المناطق الصناعية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.

وكلف المحافظ، بسرعة إنجاز أعمال رفع الإحداثيات للموقع المقرر إنشاء مجموعة من الآبار الجوفية به بمنطقة أبو رواش لرفع الحصة المائية للمنطقة الصناعية إلى نحو 20 ألف م³/يوم، كحل عاجل لحين الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبو رواش، التي من المنتظر أن توفر ما بين 150 إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب، بما يلبّي احتياجات المحافظة المتزايدة.

ووجّه المحافظ، مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستلام الأعمال المنفذة في البنية التحتية لمشروعات المياه والصرف، إداريًا وفنيًا، طبقًا للمواصفات الفنية، مع التأكد من مراجعة واستكمال شبكة خطوط الانحدار وتلافي أية ملاحظات على الأعمال المنفذة.

وشدّد المهندس عادل النجار، على ضرورة تقديم رسومات تنفيذية مطابقة لما تم على أرض الواقع (AS-BUILT)، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية والهيدروليكية اللازمة قبل الاستلام النهائي للأعمال الخاصة بمشروعات البنية التحتية.

وأكد ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لاستخدام الشبكة، وتكليف الشركة بأعمال الصيانة الوقائية وتأمين المواقع لحين تشغيل المشروع بالكامل.

ووجّه بطرح الأعمال المتبقية على الشركات الجادة مع الالتزام بتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وخلال اللقاء، شدّد المحافظ على ضرورة إجراء دراسة ضوئية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة الصناعية بالكامل والتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصادر التغذية الكهربائية اللازمة .

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ الجهات المعنية بإجراء معاينات ميدانية لتحديد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية ذات الأولوية تمهيدًا لدراسة إمكانية رفع كفاءتها سواء بالرصف بالطبقة الإسفلتية أو تركيب بلاط الإنترلوك، وفقًا للمساحات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ومسئولي المنطقة الصناعية والإسكان والمرافق والأملاك والإنارة والطرق.