شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يكرم أفضل 2% من الباحثين المؤثرين عالميا وفقا لتصنيف ستانفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومى للبحوث، بتسليم شهادات تقدير للباحثين والعلماء المتميزين الذين تم تصنيفهم ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين عالميًا وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الشهير. كما حضر مراسم الاحتفال الدكتور خالد شمس- مستشار رئيس المركز وأمين مجلس الجوائز.

ويأتى هذا التكريم تقديرًا للجهود البحثية والعلمية المتميزة التى بذلها هؤلاء العلماء، والتى أثرت بشكل إيجابى على مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، وعكست المستوى الرفيع للمركز والقائمين عليه فى مجال البحث العلمي.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية دعم الباحثين والارتقاء بالبحث العلمى فى مصر، مؤكدًا أن المركز سيواصل تحفيز الباحثين وتوفير كل سبل الدعم والبيئة المناسبة للابتكار والإبداع.

يُذكر أن تصنيف ستانفورد يعتمد على معايير دقيقة وشاملة لتقييم الباحثين بناءً على عدد وجودة الأبحاث المنشورة وتأثيرها فى مجالات العلوم المختلفة، وهو ما يعكس التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة العلمية.