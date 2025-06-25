شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 يونيو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 25 يونيو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 25 يونيو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 33: 4 م
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:34 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 1:03 م
موعد صلاة العصر 4:41 م
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:44 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 4:31 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:32 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
وقت صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 10: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م
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