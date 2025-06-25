شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا عام 1446هـ.. هلال المحرم يظهر اليوم وبدء 1447 هجريا غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن بداية عام هجرى جديد وهو عام 1447 هجريا، حيث يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوحبين (1 - 36 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكيًا يوم غدا الخميس 2025/6/26.