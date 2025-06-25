شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إخلاء عقارين بحدائق القبة حفاظا على السكان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم إخلاء عقارين من منطقة حدائق القبة بمحيط العقارين المنهارين منذ أيام، وذلك لسوء الحالة الإنشائية لهما، مشيرا إلى أن قرار الإخلاء جاء للحفاظ على أرواح وسلامة السكان وخوفا من سقوط العقاريٌن بشكل مفاجئ.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن محافظة القاهرة تواجهه مشكلة العقارات القديمة، والتي مر عليها زمن طويل، مشيرا إلى أن المحافظة تمكنت من شراء عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان، والتي كان يتم طرحها ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى لتكون جاهزة لاستقبال المتضررين في الأحداث الطارئة.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن والتنمية المحلية لفرش بعض الوحدات والتي تم تسليمها لسكان العقار المنهار بحدائق القبة، نظرا لفقدهم المفروشات في العقار المنهار.