شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لطلاب أسوان.. المحافظ يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمكتبه اليوم، الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، بعد الانتهاء من تصحيح النتيجة وتقدير الدرجات.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025، وتقدير الدرجات وتحديد الأوائل، مضيفًا أنه يتم اعتماد النتيجة من محافظ أسوان، ليتم إعلانها رسميًا عبر الرابط الرسمى وإعلان أوائل الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، بلغ 27 ألفا و927 طالبًا، تم توزيعهم على 189 لجنة امتحان، منهم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية و15 لجنة بإدارة دراو التعليمية و15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية و54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية و50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.