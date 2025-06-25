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الإطارات قد تقتلك.. المرور تُحذر السائقين وتكشف أخطر الأخطاء الشائعة

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الإطارات قد تقتلك.. المرور تُحذر السائقين وتكشف أخطر الأخطاء الشائعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 25 يونيو 2025 03:00 ص

حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة عدم الانتباه لعدم فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت الإدارة ارشادات لتجنب انقلاب السيارات ومنها:

1- العمل على تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق.

8- اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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