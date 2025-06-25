شكرا لقرائتكم خبر عن الإطارات قد تقتلك.. المرور تُحذر السائقين وتكشف أخطر الأخطاء الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة عدم الانتباه لعدم فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت الإدارة ارشادات لتجنب انقلاب السيارات ومنها:

1- العمل على تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق.

8- اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث.