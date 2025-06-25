شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: "الألف يوم الذهبية" من حياة الطفل يتكون فيها 85% من قدراته والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الألف يوم الأولى من حياة الطفل والمعروفة بالألف يوم الذهبية يتم فيها بناء قدرات الإنسان بنسبة 85% وتابعت: "النشأة المتميزة تضمن مستقبل صحى للطفل".

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية" منذ انطلاقها فى أغسطس 2023 وحتى الآن حيث حققت المبادرة نتائج هامة لتراجع معدلات النمو السكانى.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومى للسكان، إن مبادرة الألف يوم الذهبية حققت نتائج هامة تضمنت انخفاض فى معدلات الحمل غير المخطط له مع زيادة الاعتماد على الصحة الإنجابية وتحسين مؤشرات الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة.



وأشارت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومى للسكان، إلى أن خدمات المبادرة تشمل المشورة الأسرية المتكاملة حول الإنجاب بالإضافة إلى تطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثى الولادة فضلا عن دعم الولادة الطبيعية للحد من الولادات القيصرية غير الضرورية.

واستكملت الألفى: "مراحل تنفيذ مبادرة الألف يوم الذهبية تسير بشكل منتظم حيث أن المرحلة الأولى شملت 10 محافظات وهى (الإسكندرية - مطروح - سوهاج - أسيوط - قنا - البحيرة - الشرقية - البحر الأحمر - بورسعيد - الأقصر) أما المرحلة الثانية من أبريل 2024 إلى ديسمبر (2025) تهدف إلى تعميم المبادرة فى جميع المحافظات لضمان وصول الخدمات إلى نطاق أوسع من المستفيدين".