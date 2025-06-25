شكرا لقرائتكم خبر عن كل عام وأنتم بخير.. دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال المحرم 1447 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم لعام 1447 هجريًا وتحديد رأس السنة الهجرية 2025، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).



ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوحبين (1 - 36 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/26.