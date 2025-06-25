شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج التجميل، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج التجميل.

وأيد 87% من القراء تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج التجميل، بينما عارض 13% من القراء تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج التجميل.



