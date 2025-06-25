شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع شراكة بين “العربية للتصنيع” وشركة صينية لتأسيس كيان طبى مشترك والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة XGY الصينية المتخصصة في الأجهزة الطبية، بهدف تأسيس “الشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية”.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي “Africa Health ExCon 2025”، المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبشعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”.

ووقّع الاتفاقية كل من اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور جاو دا تين، رئيس مجلس إدارة شركة XGY، في خطوة تُعد امتدادًا لجهود الهيئة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز القيمة المضافة وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، خلال مراسم التوقيع، على أهمية هذا التعاون، مشيدًا بخبرات الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تصنيع أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية داخل الهيئة العربية للتصنيع، مع التركيز على زيادة المكون المحلي، وتوفير النفقات الخاصة باستيراد المكونات التكنولوجية المعقدة، عبر تصنيع مكوناتها ومشتملاتها داخل مصر لأول مرة.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون سيشمل كذلك تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين بالشركة الجديدة، مع تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار، مؤكدًا أن “العربية للتصنيع” تسعى لإقامة شراكات استراتيجية فعالة في مجال الصناعات الطبية، تحت شعار “صنع في مصر”، بما يعزز فرص التسويق محليًا وتصديريًا، ويقلل الاعتماد على الواردات.

من جانبه، أعرب الدكتور جاو دا تين، رئيس مجلس إدارة شركة XGY، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتي وصفها بأنها الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس الثقة في إمكانات الهيئة وقدراتها التصنيعية المتقدمة.

وأشار إلى أن شركته تستهدف نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر من خلال هذا المشروع، وتأسيس كيان صناعي مشترك قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإفريقية والعربية والعالمية، مدعومًا بمزايا المناخ الاستثماري في مصر.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد اللواء مختار عبد اللطيف والدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، جناح الهيئة العربية للتصنيع بالمعرض، حيث أشادوا بمستوى المنتجات المعروضة من الشركات التابعة للهيئة.

وشملت الجولة الاطلاع على منتجات “الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية”، و”الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)”، و”مصنع قادر للصناعات المتطورة”، والتي تضم مفاصل صناعية وشرائح ومسامير طبية وسرنجات آمنة وخيوط جراحية وكبسولات عمليات وأجهزة تطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى حضانات أطفال وأسِرّة طبية وأجهزة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي وتجهيزات كاملة للعيادات.



