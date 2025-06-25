شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول: بروتوكول لتقسيط السلع المعمرة للعاملين بدون فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة عباس صابر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات، لتقسيط السلع المعمرة للموظفين العاملين بقطاع البترول للمدد الطويلة، والاستفادة من العروض والخصومات الخاصة على منتجات وخدمات الشركة.

أكد عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن هذا الاتفاق قد جاء فى إطار خطة النقابة العامة للعاملين بالبترول، بتوقيع عددا من البروتوكولات لتوفير عروض مناسبة في مجالات مختلفة، لجميع العاملين وأسرهم، لتعزيز التعاون المجتمعي ولضمان استفادة العاملين من جميع الخدمات المقدمة و ان البروتوكول يتضمن تقسيط مباشر بدون مقدم أو ضامن، بالبطاقة الشخصية و كارنيه النقابة، وبإجراءات سهلة وسريعة للاستفادة من نظام التقسيط الذكي- و خصومات خلال فترات سداد مرنة ، بالاضافة الي خصم خاص على نسبة الفائدة تصل إلى 27% سنويا، مع إمكانية التقسيط بدون فوائد لمدة 6 أو 12 شهراً في فترات محددة، وفترات سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 48 شهراً مع سهولة التقديم والدفع والاستلام.

وأوضح محسن جبر الامين العام المساعد للنقابة العامة ورئيس أمانة العروض والمزايا، انه يمكن تقديم الطلبات عبر الكول سنتر أو الفروع، ودفع الأقساط من خلال فروع الشركة، أو التطبيق أون لاين، ويتم استلام المنتجات من فروع الشركة المنتشرة بالجمهورية.

واشار جبر، ان الحد الائتماني يصل إلى 120 ألف جنيه، وتتوفر خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال مراكز الخدمة المعتمدة الخاصة بالشركة.