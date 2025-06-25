وزارة التعليم العالي تعلن حصاد قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة 2025

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القاهرة - سامية سيد - في عامٍ حافل بالعطاء والإنجازات، شهد قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة ومعهد إعداد القادة نشاطًا مكثفًا على مدار العام الجامعي 2024–2025، في ضوء توجهات الدولة لبناء شخصية طلابية متكاملة، واعية، وقادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، وفي إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور الجامعات في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء الإنسان المصري هو ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من فعاليات ومبادرات خلال هذا العام الجامعي يجسد التزام الدولة بتمكين الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم لصقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن. وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة لبناء وعي وطني مستنير، وتعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن المعهد والقطاع عملا على مدار العام بشراكات واسعة النطاق لتنفيذ برامج نوعية تلبي احتياجات الشباب، وتواكب أولويات الدولة، مضيفًا أن الحصاد يعكس توجهًا مؤسسيًا حقيقيًا نحو الاستثمار في العقول وبناء شخصية قادرة على قيادة المستقبل.

شهد العام تنفيذ 25490 نشاطًا طلابيًا متنوعًا في الجامعات المصرية، غطّت مجالات الثقافة والفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والأنشطة الاجتماعية والتطوعية، وأسهمت في تعزيز الانتماء الوطني وصقل مهارات الطلاب القيادية والفكرية. كما تم تنفيذ 2150 نشاطًا قميًا مركزيًا على مستوى الجمهورية، بما يعكس التوجه نحو إتاحة الأنشطة للطلاب في مختلف المناطق الجغرافية.

في إطار دعم الثقافة الوطنية، شارك أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال تنظيم زيارات يومية أشرف عليها القطاع، وأسهمت في إثراء معارف الطلاب وتنمية مهاراتهم النقدية وترسيخ مفاهيم الانفتاح الفكري والاعتدال. كما نظم القطاع بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة حوارًا موسعًا غير مسبوق بين الوزير وطلاب الجامعات المصرية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أتاح مساحة تفاعلية لعرض رؤاهم وطموحاتهم.

كما شارك الطلاب في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، التي أُقيمت تحت رعاية الوزير، بهدف تعريفهم بالمشروعات القومية والإنجازات التنموية الكبرى، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة في بيئة عالمية تدعم وعيهم بالتنمية المستدامة.

وفي إطار التعاون المؤسسي، تم تنفيذ عدد من الفعاليات بالشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من بينها العرض المسرحي "سيل" بعدد من الجامعات بهدف رفع وعي الطلاب بمخاطر المخدرات، إلى جانب تنفيذ البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية" بمدينة شرم الشيخ، والذي ضم ورش عمل وجلسات حوارية عززت مهارات القيادة والوعي المجتمعي، واختُتم باختيار أفضل ثلاث مبادرات طلابية للتنفيذ داخل الجامعات. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد والصندوق بحضور الوزير ووزيرة التضامن الاجتماعي لتعزيز جهود التوعية والوقاية والعلاج داخل الحرم الجامعي.

وشهد العام إطلاق مسابقات قومية لتحفيز الإبداع الطلابي، شملت مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية"، التي هدفت إلى دعم تنمية المهارات والمشاركة المجتمعية، ومسابقة "معًا" لإنتاج فيديوهات قصيرة لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح والاعتدال.

وعلى صعيد دعم الوعي بالهوية، نظم المعهد برنامج "هوية – سفراء الهوية المصرية" ضمن مبادرة "بداية"، وتضمن لقاءات مع شخصيات عامة ومحاضرات تفاعلية وعروضًا ثقافية حول ترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز بالتاريخ المصري، بالتعاون مع وزارة الثقافة. كما عُقد ملتقى "إدراك" للحوار الطلابي وبناء الوعي الوطني، وضم جلسات حول الأمن القومي، الخطاب الديني الوسطي، ومخاطر الإنترنت المظلم.

وشهد العام تفعيل أنشطة ريادية نوعية، من أبرزها برنامج "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال"، وبرنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي"، اللذان ساهما في تمكين الطلاب من تصميم مبادرات مجتمعية مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية، وتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال.

كما نُظم البرنامج العربي لإعداد قادة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة خلال فبراير 2025، بمشاركة 100 طالب من 18 جامعة عربية، وتضمن محاضرات في القيادة، الاستدامة، علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي. كما استضافت مدينة العقبة الأردنية البرنامج التدريبي العربي حول الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات، بمشاركة طلاب من 16 دولة عربية، ضمن إطار التعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

استمر المعهد في تأهيل الكوادر الجامعية، حيث نظم برنامجًا تدريبيًا للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة في أغسطس 2024، تناول القيادة الجامعية، الإعلام، القانون، الأمن القومي، وإدارة الأزمات، كما أُقيم البرنامج التدريبي "سفراء الوطن" لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للبعثات الخارجية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتمثيل المشرف لمصر.

كما نُظم أول معسكر قيادي متخصص لطلاب كليات الصيدلة بالتعاون مع جامعة الفيوم، تناول القيادة في القطاع الصحي، التحول الرقمي، والابتكار في التخصصات الطبية، في توجه استراتيجي نحو تأهيل طلاب القطاع الطبي لمواجهة المتغيرات العالمية.

وشهدت الأنشطة الرمضانية هذا العام فعاليات مميزة، تضمنت برنامج "رمضان يجمعنا" للإنشاد الديني والترانيم بالتعاون مع جامعة الأزهر، والدورة الرمضانية لكرة القدم لطلاب وحدات التضامن الاجتماعي تحت شعار "قوتنا في شبابنا"، والتي تُوجت فيها جامعة بني سويف بالمركز الأول.

وفي إطار بناء وعي طلاب الجامعات، نظم المعهد فعاليات "صالون القادة الثقافي" برعاية وحضور الوزير، وبمشاركة نخبة من المفكرين والفنانين، وناقش المشاركون دور القوى الناعمة في مواجهة الشائعات وبناء الانتماء الوطني. كما استضافت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الملتقى الأول للإداريين في مدينة بورسعيد، تضمن برامج تدريبية في الإدارة والمالية والأمن القومي، وتم خلاله تجديد بروتوكول التعاون مع المعهد لدعم قدرات الكوادر الإدارية.

واختُتم العام بمشاركة طلاب المعهد في تنظيم حفل تخرج أول دفعة من طلاب الجامعات الأهلية الجديدة، الذي أُقيم بالمتحف المصري الكبير بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والسفراء، إلى جانب مشاركتهم في اللقاء الطلابي الذي عقده الوزير ضمن فعاليات برنامج "يحدث في مصر"، وشهد تفاعلًا واسعًا من طلاب الجامعات.



التعليم العالي تعلن حصاد قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة