شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب سيد خليفة أمينا عاما لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، اجتماعه يومي 24 و25 يونيو بالقاهرة، واستعرض فى اجتماعه الأنشطة والفعاليات التى نظمها الاتحاد فى مصر وبعض البلدان الأفريقية، وكذا خطة عمل الاتحاد للفتره المقبلة.

وتمت انتخابات هياكل الاتحاد، وقد تم إعادة انتخاب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر أمينا عاما للاتحاد لدورة جديدة وانتخاب المهندس عبد العلي متوكل من المغرب رئيسا للاتحاد وأمين الصندوق الدكتور عبدالله إسماعيل مصر والنماء المساعدين من بنين وكوت ديفوار.

وقد أشاد أعضاء المكتب التنفيذي بالانجازات الزراعية، التى نفذتها مصر واحتياج البلدان الأفريقية للاستفادة من خبرات مصر في مجالات التدريب والتأهيل لشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة، وكذا المرأة الريفية الأفريقية وتوجيه القطاع الخاص المصري للاستثمار في المشروعات الزراعية ببعض البلدان الأفريقية وخصوصا التقاوي ومستلزمات الانتاج من الأسمدة والمبيدات.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد إرسال برقية شكر وتقدير وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهمورية، جاء بها: يتوجه المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقه، والممثل لعدد 27 نقابة ومنظمة زراعية إفريقية من 27 دولة إفريقية، أن يتوجه للرئيس بجزيل الشكر والعرفان والتقدير علي دعمه المستمر لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والذي أسس في عام 2020 بدعم ورعايه كريمه من الرئيس وأثناء توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي .