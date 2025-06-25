شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار مهمة لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الفيزياء، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد غدًا الخميس 26 يونيو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة شاملة لمنهج مادة الفيزياء، تتضمن ملخص لأهم الدروس وعددًا من الأسئلة بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يوفرها لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2025 يعتمد على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، مشيرة إلى تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ولفتت إلى أن الامتحان يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة غد الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام القديم) اليوم الأربعاء الموافق 25/ 6/ 2025 امتحان مادة الفلسفة فى الفترة الأولى، وامتحان مادة المنطق فى الفترة الثانية، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).