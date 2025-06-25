شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، متمنيًا أن يحمل هذا العام الخير والسلام لمصر وشعبها.

وقال غبطته في نص التهنئة التي أصدرها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها إلى جميع قيادات الدولة، حتى يوفقهم الله القدير، لما فيه الخير والسلام والرخاء والازدهار لوطننا الحبيب، وأن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، وأن يحفظ وطننا الحبيب من كل شر، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وأشاد البطريرك بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مؤكّدًا أن الكنيسة الكاثوليكية تساند كل خطوة تُسهم في بناء وطن آمن مزدهر، يتسع لجميع أبنائه دون تفرقة، في ظل مبادئ المواطنة والتعايش المشترك.

واختتم البطريرك تهنئته بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائمًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ مصر العريق وحضارتها المجيدة.