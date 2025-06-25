شكرا لقرائتكم خبر عن موعد شهر رمضان المقبل 2026 فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

مع انقضاء شهر رمضان لعام 2025، يبحث كثير من المواطنين في مصر والعالم الإسلامي يتساءلون عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2026، خاصة في ظل التغير المستمر في مواعيد الشهور الهجرية.

ووفقًا للحسابات الفلكية المبدئية، من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 مساء الثلاثاء 17 فبراير، على أن تكون نهاية الشهر الكريم مساء السبت 21 مارس 2026، ليكون بذلك عدد أيام الشهر 30 يومًا حسب التقديرات الفلكية الأولية.

ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان على رؤية الهلال وفقًا للتقويم الهجري، وهو تقويم قمري تُحدَّد أشهره بناءً على الدورة الكاملة للقمر حول الأرض. ويبدأ الشهر القمري عند رؤية الهلال الجديد في السماء، ويستمر ما بين 29 و30 يومًا.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. وقد اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب هذا التقويم رسميًا في عهد الدولة الإسلامية، وجعل من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لأول سنة هجرية.

ورغم أن التقويم الميلادي هو المعتمد رسميًا في معظم دول العالم، إلا أن بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية ما زالت تعتمد على التقويم الهجري في المعاملات الرسمية والدينية، ويُستخدم أيضًا على نطاق واسع في المناسبات الإسلامية كالأعياد والصوم والحج.