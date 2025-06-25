شكرا لقرائتكم خبر عن 46 سؤالا بـ60 درجة.. مواصفة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد، والمقرر أن يؤديه الطلاب غداً الخميس 26 يونيو، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن أسئلة امتحانات المواد المضافة للمجموع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية ، الأسئلة الموضوعية (MCQ) تنقسم إلى 30% لقياس الفهم البسيط، و30% لتقييم حل المشكلات والتفكير العليا، و40% لقياس مهارات الفهم العميق وهي كالتالي:-

- إجمالي عدد أسئلة امتحان التاريخ 46 سؤالًا.

- 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

- إجمالي درجات امتحان التاريخ 60 درجة.

- 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد .

- 4 درجات للأسئلة المقالية.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.