شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين سلافة جويلى مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب وطاهر نائبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأربعاء، 25 يونيو 2025 11:10 ص
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة .
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة الرئيس السيسى وعضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
الفريق/ محمود إبراهيم حجازى - ممثلاً عن رئاسة الجمهورية .
الأستاذ/ شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلا لوزارة المالية .
الأستاذة الدكتورة/ رشا سعد شرف- ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
الأستاذ الدكتور / عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .
المهندس/ هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوى الخبرة .
الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة .
الأستاذ الدكتور / محمود أحمد شوقي المتينى - من ذوى الخبرة .
الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوى الخبرة .
الدكتور / حسام أحمد حسن فرحات - من ذوى الخبرة .
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