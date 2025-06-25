الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

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ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، عقب اعتمادها من محافظ أسوان، اليوم، بنسبة نجاح 76.9 %.

نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة أسوان

أكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أن محافظ أسوان، اعتمد اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9 %، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100 % ، بينما بلغت نسبة النجاح لفصول التلمذة الصناعية 100٪

وأوضح، أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 927 طالب وطالبة داخل 189 لجنة إمتحانية ، نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الناجحين 21 ألف و 478 طالب وطالبة.