شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه سيتم إعلان الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجارى بعد اعتمادها من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط .

وأجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في وقت سابق، جولة تفقدية بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدينة أسيوط، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الإجراءات المتعلقة بالتصحيح ورصد الدرجات، رافقه خلالها محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية، وكان فى استقبالهم جمال عبد القادر عتريس، رئيس اللجنة، وحمدى عبد الحميد، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتفقد المحافظ عدداً من غرف اللجنة، شملت غرفة مراجعة كراسات الإجابة بعد التصحيح، والحجرة السرية، وغرفة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى غرفة رصد ومراجعة الدرجات. كما حرص على مناقشة العاملين بمختلف مراحل الكنترول، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء.

وقدّم رئيس اللجنة شرحًا تفصيليًا عن آلية العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 239 لجنة فرعية، ويتم استلام أوراق الإجابة منها عبر 300 عضو من أعضاء الكنترول، حيث يتم فرزها وفقًا لنماذج الأسئلة (أ، ب، ج، د) وإرسالها إلى 6 مقرات تصحيح موزعة على عدد من المدارس، قبل أن تُعاد مرة أخرى إلى لجنة النظام والمراقبة لرصد الدرجات باستخدام الأرقام السرية.

وأكد المحافظ خلال جولته أهمية ضمان الدقة فى مراحل التصحيح والرصد، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعد على أداء المهام بكفاءة واحترافية.

وفى ختام زيارته، وجّه اللواء هشام أبو النصر بإعداد فيلم توثيقى لشرح مراحل عمل لجنة النظام والمراقبة، بهدف توعية المواطنين بحجم الجهود المبذولة، كما وجّه برفع كفاءة المبنى وتحسين بيئة العمل للعاملين باللجنة.