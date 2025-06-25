شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة النهائية فى التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. اضمن الدرجات الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) عن مراجعة ملخصة لأهم أجزاء مادة التاريخ، تساعدهم على الإلمام بالمنهج بشكل سريع ومبسط والحصول على درجات التفوق والنجاح في امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد غدًا الخميس 25 يونيو 2025.

واستعدادًا للامتحان، يقدم ”الخليج 365” مراجعة شاملة لأهم أجزاء مادة التاريخ في صورة سؤال وجواب، وذلك ضمن المراجعات النهائية التي يوفرها لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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وتنتظم غدًا الخميس 26 يونيو، امتحانات الثانوية العامة 2025، بدون إجازة حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، طبقًا لجدول الامتحانات المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.