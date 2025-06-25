شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة يوجه رؤساء اللجان النقابية بضرورة تحديث بيانات الجمعيات العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، مع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، وذلك ضمن فعاليات الدورة التثقيفية المنعقدة بقرية الأحلام بالساحل الشمالي.

وشهد اللقاء مشاركة فعالة من نحو 160 نقابيا يمثلون مختلف المحافظات، حيث ناقش الاجتماع عددا من القضايا العمالية الهامة، وعلى رأسها ضرورة تعزيز التواصل المباشر مع القواعد العمالية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه أعضاء النقابة في مواقع العمل والإنتاج.

وخلال كلمته، أكد مرسال أن النقابة العامة، وباسم 4 ملايين عامل يمثلون قطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، تعلن تفويضها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه من إجراءات حاسمة لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن مقدرات الوطن.

كما وجه مرسال تعليمات واضحة إلى رؤساء اللجان النقابية بضرورة تحديث بيانات الجمعيات العمومية وإيداعها لدى مديريات القوى العاملة بكل محافظة، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل النقابي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في تنظيم العمل وتفعيل الدور النقابي بالمؤسسات المختلفة.

وشمل اللقاء كذلك نقاشات موسعة حول التحديات اليومية التي تواجه اللجان النقابية، وسبل تفعيل دورها في خدمة العمال، وتوحيد الجهود النقابية لمواكبة ما تشهده الجمهورية الجديدة من تطورات في كافة القطاعات.