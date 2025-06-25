شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أهداف مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن الهدف من مبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج يتمثل إجراء مجموعة من الفحوصات تشمل:-

- الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية

- توفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب وكذلك منع انتقال العدوى للشخص غير المصاب



وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.