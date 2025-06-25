شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى الأسئلة الاسترشادية فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. حلها واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، غدًا الخميس 26 يونيو 2025، امتحان مادة الفيزياء، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسى 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، أقوى الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الفيزياء بنظام (الاختيار من متعدد)، لمساعدتهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة الامتحانات.











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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

ووجهت الوزارة نصائح مهمة للطلاب استعدادًا للامتحانات، حيث أكدت أهمية كتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.