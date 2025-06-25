شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تكرم طالبات شاركن فى مشروع تخرج بعنوان "حضارة بلا حواجز" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم النيابة الإدارية للمبادرات الشبابية المتميزة التي ترسخ قيم المساواة وتعزز الدمج المجتمعي؛ قامت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، بتكريم مجموعة من طالبات كلية الآداب – قسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية – جامعة القاهرة، المشاركات في تنفيذ مشروع تخرج تحت عنوان "حضارة بلا حواجز" بإشراف الدكتور محمود أنور -المدرس المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن - جامعة عين شمس، والمحاضر بقسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية بكلية الآداب - جامعة القاهرة.

يهدف المشروع إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من التعرف على الحضارة المصرية بكل تفاصيلها، من خلال إعداد دليل صوتي بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية) يصف أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وتحويل كتيبات المتحف لكتيبات مقروءة باستخدام طريقة "برايل" وإتاحتها باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وقد شمل التكريم الطالبات القائمات على تنفيذ المشروع وهن: ديانا أدهم الملواني، هنا عادل حنفي، مايان أحمد، ندى شريف، لارا عادل، فرح محمد، زينة تامر، فاطمة خالد.

وفي ختام اللقاء أهدت المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، الخريجات المكرمات والدكتور المشرف على المشروع شهادات تقدير، تكريمًا لما قدموه من جهد متميز.



تكريم طالبات كلية الآداب



تكريم طالبات كلية الآداب



تكريم طالبات كلية الآداب



تكريم طالبات كلية الآداب