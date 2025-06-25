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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض الاصابة بسرطان الرئة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 25 يونيو 2025 12:09 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها
وتابعت وزارة الصحة والسكان تتمثل أعراض الإصابة بسرطان الرئة فى النقاط التالية :-
- الكحة وقد تكون مصحوبة بدم
- ضيق التنفس
- ألم بالعظام
- فقدان ملحوظ بالوزن
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن الكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
أعراض الاصابة بسرطان الرئة
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