شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "اقصف إيران".. ترامب ينشر فيديو لضربة أمريكية فى طهران والان مع تفاصيل الخبر

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو جديد على منصة "تروث سوشيال" يعرض مجموعة من مقاطع لطائرات مقاتلة شبحية من طراز B-2 تلقي قنابل الى جانب اغنية "BOOM IRAN" -اقصف ايران- لفينس فانس وفرقة ذا فاليانتس من عام 1980.

فيديو قصف إيران يترافق مع أغنية تسخر من خامنئي وتُظهر طائرات GBU-57

تعرض الأغنية، وهي محاكاة ساخرة لأغنية "باربرا آن" لفرقة ذا ريجنتس من عام 1961، على خلفية فيديو لطائرات مقاتلة شبحية ، استخدمت لإسقاط 14 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز GBU-57 على ايران، وتقول الأغنية: " سأرمي بعض الحجارة، وسأقول لآية الله خامنئي سأضعك في صندوق! اقصف إيران'".

تم استخدام هذه الطائرات تحديدًا في محطة فوردو ومجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهما موقعان نوويان رئيسيان في إيران كما قصفت الولايات المتحدة موقع أصفهان النووي الإيراني.

ترامب: إيران وإسرائيل تتقاتلان بلا هدف.. والضربة الأمريكية أخّرت البرنامج النووي شهورًا

نشر ترامب الفيديو مساء الثلاثاء على منصة "تروث سوشيال" وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بعد الضربة العسكرية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، وهو أحدث منشور للرئيس حول الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، والذي خص فيه أحدها إسرائيل بالتحديد في خطوة نادرة، حيث نصحها بعدم إلقاء المزيد من القنابل.

هاجم ترامب الإيرانيين والإسرائيليين في وقت سابق من اليوم في البيت الأبيض، معربًا عن استيائه من استمرار القتال بين الخصمين، وقال: "في الأساس، لدينا دولتان تتقاتلان منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما الذي تفعلانه"، وفي حين أشاد ترامب بالضربات ضد المنشآت النووية ووصفها بأنها ناجحة، أفادت تقارير أن تقييمًا استخباراتيًا مبكرًا وجد أن البرنامج النووي لطهران قد تأخر بضعة أشهر فقط.