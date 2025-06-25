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مواعيد اتوبيسات سوبر جيت من القاهرة للساحل الشمالى ومرسى مطروح

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مواعيد اتوبيسات سوبر جيت من القاهرة للساحل الشمالى ومرسى مطروح

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 12:17 م

شغلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، اليوم الأربعاء خط الساحل الشمالي، ويمكن الحجز من العلمين -مارينا -مرينا 4 -مراقيا - زمردة -اللوتس، مع المرور على جميع قري الساحل، كما تتيح الشركة أنظمة الحجز الإلكتروني لخدمة جمهور الركاب.

مواعيد الذهاب من القاهرة للساحل الشمالى:
7صباحاً
2 ظهراً
5 مساء

مواعيد العودة من الساحل الشمالى / القاهرة:
9 صباحاً
12 ظهراً
9 مساء

 

- خط القاهرة / العلمين / مرسى مطروح والعكس).

الذهاب

عدلى منصور - العلمين - مرسى مطروح ١,٢٥ صباحا.
عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ٧,٤٥ صباحا.
عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ١٤,٠٠ مساء.
دائري جديد - العلمين - مرسى مطروح ١٧,٤٥ مساء.

العودة
مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ١٤,٠٠ مساء
مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ۱۷,۰۰ مساء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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