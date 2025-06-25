شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتعيين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة والغايش لمحكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1-7-2025.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.

نشر القراران فى الجريدة الرسمية.