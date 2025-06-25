شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة شلبى رئيسًا لمجلس الدولة.. ومحمد خليل الشناوى لهيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأربعاء، 25 يونيو 2025 01:11 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-7-2025.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3-7-2025.
ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.
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