شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: انتهاء موسم عودة الحجاج من الأراضى المقدسة دون أى عوائق والان مع تفاصيل الخبر

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوى أعمال تشغيل موسم عودة الحجاج لهذا العام، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى تنظيم الحركة الجوية وتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة لجميع الركاب، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى المصرى، بضمان جاهزية المطارات المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين،

وانتهى مطار القاهرة الدولى من استقبال الحجاج العائدين على متن رحلات مصر للطيران من صالة الرحلات الموسمية، ورحلات شركة الخطوط الجوية السعودية من مبنى الركاب رقم (2)، بالإضافة إلى رحلات شركات الطيران الخاصة من مبنى الركاب رقم (1).

وتم تطبيق الإجراءات التشغيلية بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، مع تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة جداول الرحلات ومعالجة أى مستجدات بشكل فورى، بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة وتقديم خدمة ميسرة لجميع المسافرين.

وفى هذا السياق، أكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الهدف الأساسى هو الحفاظ على جاهزية العمليات على مدار العام، سواء فى مواسم الذروة أو خارجها، وذلك لتقديم تجربة سفر مريحة ومتكاملة للمسافرين.

وأضاف أن "موسم الحج يشكل اختبارًا فعليًا لقدرة المطارات على إدارة ذروة الحركة، ونتعامل معه بمنهجية ترتكز على التنسيق المسبق لضمان خدمة متميّزة ترتقى إلى المعايير العالمية."

من جانبه، أعرب المحاسب مجدى إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، عن تقديره لجهود جميع العاملين بالشركة، مؤكدًا أن "التكامل بين مختلف الجهات العاملة فى مطار القاهرة الدولى، وتطبيق الخطة التشغيلية الموضوعة، كانا العاملين الرئيسيين وراء تيسير رحلات عودة الحجاج دون أى تأخير أو عوائق".