شكرا لقرائتكم خبر عن وفد يمنى يزور محافظة القاهرة للمشاركة فى ورشة عمل "تعزيز المرونة المؤسسية" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة وفدً رسميًا من دولة اليمن على هامش زيارته لمصر للمشاركة في ورشة عمل برنامج " تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن " التى تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية( جامعة الدول العربية ) بمقرها بالقاهرة في الفترة من ٢٢ : ٢٦ يونيه .

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة، ومحمد عفيفى ممثل وزارة التنمية المحلية.

وضم الوفد اليمني عوض صالح نائب الوزير ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية بالجمهوية اليمنية، والدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للبرنامج ورئيس مجموعة الإدارة المحلية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وباسم محمد السقير المنسق الوطني للمشروع وممثل مكتب "UNDB" بالجمهورية اليمنية، والدكتورة شريفة ماهر مدير المكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، وعدد من قيادات الإدارة المحلية باليمن.

وفي بداية كلمته رحب محافظ القاهرة بالوفد اليمني في العاصمة المصرية، القاهرة مؤكدًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين مصر واليمن.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار ورشة العمل المعنية بتعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والتي تعكس مدى الوعي العربي بأهمية بناء قدرات الإدارة المحلية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم التحديات التى واجهت القاهرة وجهود الدولة فى التغلب عليها كملف العشوائيات والازدحام المرورى، ورفع كفاءة البنية التحتية والطرق ، وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتفعيل الإدارة المحلية وتمكينها من القيام بدورها المحوري في قيادة مسارات التنمية ، حيث أن الإدارة المحلية هي المعنية بكل ما يهم المواطن في جميع مراحل حياته ، لافتًا إلى أنه تم العمل على عدة محاور وهي القضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائية من خلال مشروعات حضارية شاملة مثل "الأسمرات"، و"روضة السيدة"،و"معًا"، لتوفير سكن كريم وحياة آمنة لآلاف الأسر، وهي المشروعات التي أعادت رسم خريطة السكن الكريم للمواطنين ، كما يتم تطوير القاهرة التراثية، من خلال مشروعات إحياء وسط المدينة، والمناطق الأثرية ذات الرمزية الدينية والثقافية، كالمشهد الحسيني ، وشارع المعز، وباب النصر. كما تم إطلاق منظومة التحول الرقمي، عبر تفعيل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتطبيق قواعد البيانات الحديثة لتيسير تقديم الخدمات العامة بشفافية وسرعة وكفاءة.

وتخلل الاجتماع عرض فيلم وثائقي حول إنجازات المحافظة، ومعالمها السياحية، واختتم اللقاء بعقد حوار مفتوح رد فيه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على تساؤلات الوفد بشأن تجربة القاهرة فى الإدارة وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المحلية.

وبعد انتهاء اللقاء قام الوفد اليمنى بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجى بالمحافظة للاطلاع على أسلوب العمل في التعامل مع شكاوى المواطنين.



الوفد بالمركز التكنولوجي