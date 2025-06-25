شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لأسئلة امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. اختبر نفسك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة التاريخ، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025، الذي يعقد غدًا الخميس 26 يونيو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نموذج استرشادي لامتحان مادة التاريخ، يتضمن أسئلة بنظام (الاختيار من متعدد)، يمكن من خلالها التدريب على شكل أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يوفرها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وفيديوهات وحصصًا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان.