شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تُشمع 8 منشآت تدار دون تراخيص فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات من المحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار الساعة.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نُفذت بقطاع هضبة الأهرام، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 8 منشآت تشمل محال ومطاعم وحضانة ومركزًا تعليميًا، تُدار دون تراخيص وتتعدى على الطريق العام بشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين، وتتسبب في إزعاج دائم للمواطنين، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وتلقت المحافظة شكاوى متعددة من المواطنين بشأن هذه المنشآت، وتم رفع جميع حالات الإشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت الحملات رفع نحو 500 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام، بالإضافة إلى إزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة الخاصة بمنشآت تجارية.

وشملت الجهود ترميم ورفع كفاءة وتجريد عدد من القطاعات بشارع الجيش، وذلك لتسهيل حركة سير المركبات وتحسين مستوى النظافة في المنطقة.



