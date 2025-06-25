شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر التاسع عالميا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التى أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا فى عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت فى المرتبة 32 فى أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.



كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية والسيد وزير المالية، الذى عُقد فى ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التى تم اتخاذها، والتى أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية.