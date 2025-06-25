شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: غدا الخميس أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية لعام 1447 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألف وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.