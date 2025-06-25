شكرا لقرائتكم خبر عن هيمنة مصرية على أوائل الثانوية العامة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

حقق عدد من الطلبة المصريين تفوقا في الثانوية العامة بدولة الكويت، إذ تفرد المصريين بموقع الـ10 الأوائل في الثانوية الكويتية.

وشارك المصريين مواقع الأوائل ضمن 53 طالبا أوائل على مستوى دولة الكويت بمشاركة كويتيين وعدد من الجنسيات العربية المقيمة بالكويت -حسب جريدة القبس الكويتية- إذ يتبادل القراء وأسر الأوائل التهاني وأسماء المتفوقين.

وتقيم بالكويت جالية مصرية هي من أكبر الجاليات في الكويت الشقيق مع أسرهم وذويهم.



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