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هيمنة مصرية على أوائل الثانوية العامة بالكويت

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  • هيمنة مصرية على أوائل الثانوية العامة بالكويت 2/9
  • هيمنة مصرية على أوائل الثانوية العامة بالكويت 3/9
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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعت

الأربعاء، 25 يونيو 2025 07:43 م

حقق عدد من الطلبة المصريين تفوقا في الثانوية العامة بدولة الكويت، إذ تفرد المصريين بموقع الـ10 الأوائل في الثانوية الكويتية.

وشارك المصريين مواقع الأوائل ضمن 53 طالبا أوائل على مستوى دولة الكويت بمشاركة كويتيين وعدد من الجنسيات العربية المقيمة بالكويت -حسب جريدة القبس الكويتية- إذ يتبادل القراء وأسر الأوائل التهاني وأسماء المتفوقين.

وتقيم بالكويت جالية مصرية هي من أكبر الجاليات في الكويت الشقيق مع أسرهم وذويهم.

الكويت
الكويت
8

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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