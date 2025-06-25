شكرا لقرائتكم خبر عن توافق مصرى إيرانى على ضرورة الحلول السياسية لإعادة الهدوء غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في الاتصال الهاتفى الذى جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإيرانى مسعود بزشكيان.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..



توافق مصرى إيرانى على ضرورة الحلول السياسية لإعادة الهدوء بالمنطقة



الرئيس السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى بنظيره الإيرانى رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخى ضد دولة قطر الشقيقة.. ويرحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.. و«بزشكيان»: نثمن مواقف مصر الرشيدة وجهودها لحقن دماء جميع الأطراف

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