شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الخير من صندوق تحيا مصر يصل إلى 10 آلاف أسرة فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود صندوق تحيا مصر في دعم الأسر الأولى بالرعاية، أُطلقت فعاليات "أسبوع الخير" للعام الثاني على التوالي بمحافظة أسيوط، وذلك لتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لنحو 10 آلاف أسرة، كما تم تسليم كل تجهيزات الزواج لـ 25 فتاة من محافظات جنوب الصعيد، وذلك بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية ضمن مبادرة بشرة خير.



افتُتح أسبوع الخير في أسيوط بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وممثلي صندوق تحيا مصر، ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يمثل شراكة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن إطلاق "أسبوع الخير" بالمنطقة الجنوبية العسكرية جاء تجسيدًا لهذا التعاون المثمر، بمشاركة فاعلة من وزارة الصحة والسكان، وبنك الطعام المصري، والجمعية الشرعية، ومؤسسة صناع الحياة، وجمعية رسالة، وهو ما يعكس التكاتف الحقيقي بين مختلف الجهات لتحقيق أثر ملموس على الأرض، وشدد على أن الصندوق يواصل جهوده في تنفيذ مبادرات نوعية تعتمد على الشراكة المجتمعية، وتستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف عبد الفتاح أن فعاليات "أسبوع الخير" بأسيوط تتضمن تنظيم معرض "دكان الفرحة"، ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للأسر الأولى بالرعاية لاختيار الهدايا التي تناسب احتياجاتهم من بين 100 ألف قطعة من الملابس والأحذية، وأضاف أنه يتم كذلك توزيع 50 ألف لعبة أطفال وأداة مطبخ، حيث يُسمح لكل أسرة باختيار 10 قطع ملابس إلى جانب هدايا متنوعة أخرى.

واستمرارًا للجهود الإنسانية، وضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، تم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تزن 115 طنًا، بالإضافة إلى 20 طنًا من اللحوم، حيث تم إيصالها إلى الأسر الأولى بالرعاية، بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة تم تعزيزها بأبحاث ميدانية مكثفة استهدفت الأسر المستحقة في المناطق النائية.

وفي خطوة تهدف إلى دعم الفتيات الأولى بالرعاية وتيسير زواجهن، أكد عبد الفتاح، أن مبادرة "دكان الفرحة" قدمت 25 حزمة متكاملة من الأجهزة المنزلية الضرورية لكل فتاة وشملت ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تلفزيون، سخان، خلاط، مروحة، ومكواة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المستفيدات بعناية فائقة، حيث أعطيت الأولوية للفتيات اليتيمات، وللفتيات اللاتي تنتمي أسرهن للفئات الأكثر احتياجًا واللاتي يواجهن صعوبات حقيقية في استكمال متطلبات الزواج.

وفي السياق ذاته، قال عبد الفتاح إنه تم تنظيم قافلة طبية شاملة عدة تخصصات: الرمد، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، الباطنة، الأطفال، العظام، أنف وأذن وحنجرة، ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، كما تقدم القافلة الطبية الشاملة جميع الخدمات الطبية مجانًا، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى المستشفى لإجراء العملية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

مضيفًا أن "أسبوع الخير" لم يغفل عن دعم ذوي الهمم، حيث أولاهم اهتمامًا خاصًا، ووفر لهم الكراسي المتحركة، والعصي البيضاء، ومستلزمات الكتابة والمصاحف بطريقة "برايل".

يُذكر أن "أسبوع الخير" شمل محافظات شمال سيناء والأسكندرية والقاهرة ومطروح، وفي محافظة أسيوط للعام الثاني على التوالي مستهدفًا الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع،وتعتبر مبادرات صندوق تحيا مصر تطبيقًا عمليًا لاستراتيجية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، يأتي ذلك ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مع الحرص على تغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، كما يسعى البرنامج لتحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظم رقابية صارمة على عملية الاختيار والتوزيع، مما يضمن وصول الخدمات إلى المستحقين.



