شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المحامين: رفع الحد الأقصى لمعاشات والدعوة للجمعية العمومية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أكد ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المجلس ناقش إقرار زيادة المعاشات في حدها الأدنى إلى ألفين جنيهًا شهريًا دون التقيد بسنوات الاشتعال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، ومئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي للمعاش.

جاء ذلك خلال أجتماع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين اليوم الأربعاء برئاسة عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإعلان ما أسفرت عنه نتيجة الاستطلاع حول إجراءات مواجهة فرض الرسوم القضائية، وتحديد موعد تنفيذه.

وأشار عضو المجلس إلى أن المجلس قرر استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع 5% وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بعد الموافقة عليها بداية من 1 يناير 2026، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش، بكامل المعاش حتى آخر وارث فلا ترث النقابة العامة المحامي.

واضاف أنه من المقرر دعوة الجمعية العمومية للموافقة على زيادة المعاش واعتماد الميزانيات عن السنوات المذكورة سلفًا، عقب انتخابات النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن النقابة دعت إلى جمعية عمومية في وقتٍ سابق، لاعتماد زيادة المعاشات وتم الطعن عليها.