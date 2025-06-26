شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء طمأن المواطنين ولا يوجد تخفيف أحمال بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء، بعث برسالة طمأنة للمواطنين والقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "رئيس الوزراء أشار إلى أن الدولة عملت على تكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وأيضا الدولة عملت على وضع خطة لاكتفاء احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعى خلال فصل الصيف".

وتابع: "رئيس الوزراء أشار إلى جهود التعاقد على 3 سفن للتغييز وجارى ربط السفينة الثانية والثالثة بالشبكة القومية للغاز بضخ الغاز خلال أيام قليلة، وبالتالى كانت هناك خطة مسبقة للتعامل مع الأوضاع الاقصادية".

وقال: "بالطبع كان هناك تداعيات للأوضاع، ولجنة الأزمات التى تم تشكيلها والمرتبطة بما شاهدناه من صعود لأسعار النفط، بدأت الآن فى التراجع، وكان هناك مخاوف متعلقة بسلاسل الإمداد والملاحة البحرية، ولكن كل هذه التداعيات تم التعامل معها، ونأمل أن تتراجع هذه التداعيات".

وأضاف: "لا يوجد تخفيف أحمال فى الكهرباء ونسعى للوفاء باحتياجتنا خلال فصل الصيف، خاصة مع ما نشهده من تراجه فى أسعار النفط، وفى كل الأحوال كان لدى الحكومة خطة مسبقة لتوفير احتياجتنا من المواد البترولية".