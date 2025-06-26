شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15٪؜ اعتبارا من أول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا، مضيفا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ستنهى كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.