شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الهيئة العامة لإدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فك المذهبات، وفك الصمديات والقناديل والحُليّ المثبتة فى الكسوة، وإنزال الكسوة القديمة والتى يبلغ طوالها (6.35)، وعرضها (3.33)، وإكسائها بالكسوة الجديدة، فى عادة متواصلة منذ 100 عام، إذ إن الكسوة الجديدة في طريقها إلى المسجد الحرام.

وحسب بيان نقلته وكالة واس السعودية، يشرف فريق سعودي خبير ومدرب ومؤهل علميًا وعمليًا على أعمال الفك ومراحل تغيير كسوة الكعبة الأساسية الامتدادات في رفع الكسوة القديمة، وفك المذهبات، وسدال الكسوة الجديدة.

وتتكون الكسوة الجديدة من (47) قطعة من الحرير المنقوش باللون الأسود، مطرزة بـ (68) آية قرآنية بخيوط فضية المطلية بالذهب عيار 24، بسبب وزن كسوة الكعبة وإعلان نحو (1415) كيلوجرامًا.