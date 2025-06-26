شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية نائبا عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

حضر الاحتفال د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأ.د محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وأ.د شوقى علام مفتى الجمهورية السابق، ود.عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ولفيف من كبار المسئولين وسفراء الدول، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.

الاحتفال بالعام الهجرى الجديد