شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تأهيل أعضاء هيئة التدريس أولوية.. ونُعد خريجين لتشغيل المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل أعضاء هيئة التدريس، بهدف تمكينهم من نقل أحدث العلوم والمعارف إلى الطلاب بكفاءة وفاعلية.

وأوضح عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء"dmc عبر قناة dmc، أن الوزارة تعمل على تطوير برامج تعليمية مبتكرة بالتعاون مع مختلف الجهات، وعلى رأسها القطاع الخاص، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة، مضيفا أن إطلاق الجامعات المتخصصة يأتي في هذا السياق، حيث تقدم برامج تعليمية نوعية تستجيب لمتطلبات التنمية وسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تشهد طفرة في المشروعات القومية، من بينها مشروعات وزارة النقل مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع، والتي تتطلب كوادر بشرية مؤهلة تمتلك مهارات غير تقليدية لتشغيلها وتطويرها.

وشدد على أن العديد من الوزارات تنفذ مشروعات متقدمة تحتاج إلى خريجين يتمتعون بكفاءات خاصة، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال تطوير العملية التعليمية ومواءمتها مع متطلبات المستقبل.

