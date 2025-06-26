شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نجهز الشباب للصناعات الحديثة ببرامج ذكاء اصطناعي بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب المصري للصناعات الحديثة من خلال إدراج برامج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بعدد كبير من الكليات، موضحًا أن هناك 93 كلية تُدرّس حاليًا علومًا تكنولوجية حديثة.

أضاف عاشور، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء"dmc عبر قناة dmc، أن العلوم التكنولوجية الحديثة تتطلب تطويرًا مستمرًا، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، قائلاً: "لن نتمكن من تحقيق أهدافنا في تطوير التعليم العالي دون شراكة حقيقية مع الصناعة والقطاع الخاص".

وأشار الوزير إلى أن الدولة تقدم حوافز جاذبة للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في التعليم، سواء من خلال إطلاق برامج تعليمية جديدة أو تأسيس جامعات، لافتًا إلى أن العالم أدرك مؤخرًا أن المهارة أصبحت تتفوق على الشهادة في سوق العمل.

وأوضح أن معايير التوظيف تغيرت، حيث باتت المهارة في المرتبة الأولى، تليها الكفاءة والخبرة، ثم المؤهل الدراسي، بعدما كان الأخير في السابق هو العامل الأساسي للتوظيف، وهو ما يتطلب تعزيز التعليم القائم على المهارات والتعلم المستمر لاكتساب قدرات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل المتغير، وقال: "القطاع الخاص يشارك في تدريس المسار المهني في كل جامعاتنا".